Рукав абразивоструйный Extra Blast 32 для переноса абразивного материала от аппарата к обрабатываемой поверхности 32х48ММ 20М SBR/NBR 12БАР

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рукав абразивоструйный Extra Blast 32 для переноса абразивного материала от аппарата к обрабатываемой поверхности 32х48ММ 20М SBR/NBR 12БАР- Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок