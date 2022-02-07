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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Шкаф металлический для раздевалок Практик Стандарт LS-21 U 1830х600х500ММ светло-серый 30.7КГ 2-дверный 4 полки
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф металлический для раздевалок Практик Стандарт LS-21 U 1830х600х500ММ светло-серый 30.7КГ 2-дверный 4 полки

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для раздевалок Практик Стандарт LS-21 U 1830х600х500ММ светло-серый 30.7КГ 2-дверный 4 полки- Шкафы металлические прочие
    422
    Шкаф металлический для раздевалок Практик Стандарт LS-21 U 1830х600х500ММ светло-серый 30.7КГ 2-дверный 4 полки

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    Цена
    от 5091
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      Спецификация
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      Цена с НДС, руб.
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      5880
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      5490
      Спецификация
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      Спецификация
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      0
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5091
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Предназначен для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения. Способ сборки: зацепы и саморезы (крепеж в комплекте) Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций) Вентиляционные отверстия Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой Возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчик изменяет направление открывания дверей) Комплектация: 4 полки, перекладина для плечиков, 2 крючка Поставляются в разобранном виде Габариты (ВxШxГ), мм: 1830x600x500; Вес, кг: 30,7кг
      Минимальная партия
      0
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      Пермский край, Республика Дагестан, Ярославская область, Республика Саха (Якутия), Псковская область, Волгоградская область, Республика Мордовия, Амурская область, Оренбургская область, Республика Северная Осетия-Алания, Магаданская область, Тульская область, Пензенская область, Нижегородская область, Республика Крым, Республика Бурятия, Ставропольский край, Курганская область, Тамбовская область, Мурманская область, Камчатский край, Челябинская область, Республика Адыгея (Адыгея), Костромская область, Кемеровская область, Ульяновская область, Республика Алтай, Приморский край, Республика Коми, Кировская область, Краснодарский край, Белгородская область, Республика Хакасия, Новосибирская область, Воронежская область, Архангельская область, Иркутская область, Свердловская область, Омская область, Республика Тыва, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Смоленская область, Вологодская область, Астраханская область, Липецкая область, Владимирская область, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Ростовская область, Республика Марий Эл, Республика Башкортостан, Калужская область, Томская область, Московская область, Самарская область, Курская область, Забайкальский край, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Калмыкия, Новгородская область, Ивановская область, Калининградская область, Республика Карелия, Красноярский край, Хабаровский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Чеченская Республика*, Тверская область, Рязанская область, Алтайский край, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Ингушетия*, Саратовская область, Орловская область, Чукотский автономный округ, Тюменская область, Ленинградская область, Удмуртская Республика
      Подробнее
      5091c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      120
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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