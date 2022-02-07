Характеристики

Предназначен для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения. Способ сборки: зацепы и саморезы (крепеж в комплекте) Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций) Вентиляционные отверстия Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой Возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчик изменяет направление открывания дверей) Комплектация: 4 полки, перекладина для плечиков, 2 крючка Поставляются в разобранном виде Габариты (ВxШxГ), мм: 1830x600x500; Вес, кг: 30,7кг