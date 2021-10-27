Набор реагентов Сыворотка контрольная для диагностики сифилиса (антитела к Treponema pallidum положительные) комплект №1 10х1МЛ 03.17 Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Сыворотка контрольная для диагностики сифилиса (антитела к Treponema pallidum положительные) комплект №1 10х1МЛ 03.17 Россия- Реагенты диагностические
30
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.