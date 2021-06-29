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    Главная / Торговый портал / Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм / Фольга пищевая КонтинентПак алюминиевая 45СМх10М 9МКМ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фольга пищевая КонтинентПак алюминиевая 45СМх10М 9МКМ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фольга пищевая КонтинентПак алюминиевая 45СМх10М 9МКМ- Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
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    Фольга пищевая КонтинентПак алюминиевая 45СМх10М 9МКМ

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    Поставщики
    • ООО "ГАММА-СТОР"
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      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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