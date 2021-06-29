Фольга пищевая Горница алюминиевая 29СМх80М 11МКМ ТУ 18-11-001-11785252-2016 ООО"АСД"
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 289,42₽
Фольга пищевая Саянская Универсальная алюминиевая 29СМх10М 11МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 52,68₽
Фольга пищевая МеталлПейпер-М Стандартная алюминий пищевой 44СМх80М 10МКМ УТ000000166
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 634,69₽
Фольга пищевая 29СМх10М 11МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 42,48₽
Фольга пищевая Горница алюминиевая 300ММх80М 8МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 360₽
Фольга пищевая Paclan алюминиевая 29СМх20М 13МКМ 606338
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 199,18₽
Фольга пищевая Оптилайн алюминиевая 10Мх29СМ 13МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 72₽
Фольга пищевая Стандарт алюминиевая 44СМх100М 9МКМ
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 438,48₽
Фольга из технического алюминия АД1 ДПРНМ 0.1х500ММ ГОСТ 618-2014
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 6720₽
Фольга пищевая Саянская Стандартная алюминиевая 44СМх80М 9МКМ АО "Русал Саянал"
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 521,46₽
Фольга пищевая Универсальная 30СМх100М ООО "Лига Пак"
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 495₽
Фольга пищевая Nicky Home алюминиевая 6Мх44СМ 11МКМ 70479
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
от 96₽