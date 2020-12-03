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    Главная / Торговый портал / Блоки, части и принадлежности вычислительных машин / Комплект роликов отделения HP RM1-4840
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Комплект роликов отделения HP RM1-4840

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект роликов отделения HP RM1-4840- Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
    2
    Комплект роликов отделения HP RM1-4840

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    Цена
    от 468
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    Поставщики
    • ООО "ТНТ-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      468
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      561,6
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Комплект роликов отделения HP RM1-4840
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      561,6c НДС
    • ООО "АЛЬТЕРНАТИВА-ЛАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      468
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      468
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Комплект роликов отделения HP RM1-4840
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      468c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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