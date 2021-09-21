Барабан передачи изображений Canon IR C-EXV7 для 1210/1230/1270/1510/1530/1570 7815A003AB

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Барабан передачи изображений Canon IR C-EXV7 для 1210/1230/1270/1510/1530/1570 7815A003AB- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства