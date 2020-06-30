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    Главная / Торговый портал / Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки / Пурифайер Ecotronic C21-U4L
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пурифайер Ecotronic C21-U4L

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пурифайер Ecotronic C21-U4L- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
    18
    Пурифайер Ecotronic C21-U4L

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    Цена
    от 20892
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    • ООО "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45354,18
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      54425,02
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      54425,02c НДС
    • ООО "ПЕРФЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39510
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      47412
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      47412c НДС
    • ООО "ВИКТОРИСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39152
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      46982,4
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      46982,4c НДС
    • ООО "АКВАПРОФИ ТРЕЙДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39200
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      39200c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      30000c НДС
    • ООО "ПЛАСТМАСТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26574
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
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      1000
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      26574c НДС
    • ООО "ТехноОпт"
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      Цена без НДС, руб.
      22020
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26424
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      26424c НДС
    • ООО "МИЖЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21433,34
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25720,01
      Спецификация
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      0
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      25720,01c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25080
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      25080c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
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      Минимальная партия
      1000
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      24000c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23880
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23880c НДС
    • ООО "СТРОЙЭНЕРГОГАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19433,35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23320,02
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      23320,02c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      19350
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23220
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      23220c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18514
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22216,8
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
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      Минимальная партия
      0
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      22216,8c НДС
    • ООО "ДОМИНО"
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      Цена без НДС, руб.
      17410
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20892
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      20892c НДС
    • ООО "АКВА СТАР ЮГ"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
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      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
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      Минимальная партия
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