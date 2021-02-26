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    Главная / Торговый портал / Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом / Скамья хозяйственная СКП-1В-1500 дерево сосна 1500х390х1670ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Скамья хозяйственная СКП-1В-1500 дерево сосна 1500х390х1670ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья хозяйственная СКП-1В-1500 дерево сосна 1500х390х1670ММ- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
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    Скамья хозяйственная СКП-1В-1500 дерево сосна 1500х390х1670ММ

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    Цена
    от 10133,71
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      Спецификация
      Торговля оптовая бытовой мебелью
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      Цена с НДС, руб.
      10133,71
      Спецификация
      Торговля оптовая бытовой мебелью
      Характеристики
      Подробные характеристики Вес изделия: 20 кг Гарантийный срок: 12 мес Наличие в салоне: нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Материал каркаса: металл Цвет каркаса: серый Материал сидения (кресла): натуральное дерево Цвет сидения: сосна Максимальная нагрузка на скамью: 120 кг Ширина: 1500 мм Глубина: 390 мм Высота: 1670 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      10133,71c НДС
      Цена актуальна до

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