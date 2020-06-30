Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электрочайник Galaxy GL 0316 2000ВТ 220-240В 1.8Л закрытая спираль нержавеющая сталь- Электрочайники
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Объем - 1.8 лПотребляемая мощность - 2000 ВтЧастота тока - 220–240 В ~ 50 ГцМатериал корпуса - Нержавеющая стальЗащита – защита от включения без водыАвтоматическое отключение – при закипанииИндикация – индикация работыТип нагревательного элемента – скрытый нагревательный элементВращение корпуса - на 360 градусов
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