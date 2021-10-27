Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Билирубин общий-ТАБ (Bilirubin Total-TAB) R1 4х50МЛ, активатор 2х4МЛ 51003005 Agappe Diagnostics Ltd Швейцария- Реагенты диагностические
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Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
AGAPPE DIAGNOSTICS Билирубин общий-ТАБ - Bilirubin Total - TAB, R1 -4 x 50 мл., активатор - 2 x 4 мл., кат. № 51003005
Минимальная партия
1
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1870₽c НДС
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