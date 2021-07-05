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    Главная / Торговый портал / Кетгут и аналогичные материалы / Материал шовный рассасывающийся Аптос Excellence Visage 19СМ M3.5 канюля 0.9х150ММ, канюля 0.6х80ММ, игла инъекционная 1.2х40ММ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Материал шовный рассасывающийся Аптос Excellence Visage 19СМ M3.5 канюля 0.9х150ММ, канюля 0.6х80ММ, игла инъекционная 1.2х40ММ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Материал шовный рассасывающийся Аптос Excellence Visage 19СМ M3.5 канюля 0.9х150ММ, канюля 0.6х80ММ, игла инъекционная 1.2х40ММ Россия- Кетгут и аналогичные материалы
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    Материал шовный рассасывающийся Аптос Excellence Visage 19СМ M3.5 канюля 0.9х150ММ, канюля 0.6х80ММ, игла инъекционная 1.2х40ММ Россия

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    Цена
    от 18495
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "АПТОС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16813,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      18495
      Спецификация
      Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      18495c НДС

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