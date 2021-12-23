Источник бесперебойного питания двойного преобразования СИПБ1КА.9-11 Online ИБП 0.9 440х430х86.5ММ 1КВ.А с картой удаленного управления SNMP CY504 для ИБП 1ШТ и монтажным комплектом рельсов 2U для 19" стойки 1ШТ 16.6КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Источник бесперебойного питания двойного преобразования СИПБ1КА.9-11 Online ИБП 0.9 440х430х86.5ММ 1КВ.А с картой удаленного управления SNMP CY504 для ИБП 1ШТ и монтажным комплектом рельсов 2U для 19" стойки 1ШТ 16.6КГ- Устройства и блоки питания вычислительных машин