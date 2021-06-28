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    Главная / Торговый портал / Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки / Парогенератор Karcher SC 2 Deluxe EasyFix В черный/желтый 1.5КВТ М3 304х231х287 1.513-243.0
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Парогенератор Karcher SC 2 Deluxe EasyFix В черный/желтый 1.5КВТ М3 304х231х287 1.513-243.0

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Парогенератор Karcher SC 2 Deluxe EasyFix В черный/желтый 1.5КВТ М3 304х231х287 1.513-243.0- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
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    Парогенератор Karcher SC 2 Deluxe EasyFix В черный/желтый 1.5КВТ М3 304х231х287 1.513-243.0

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    Цена
    от 8340
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      Цена без НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Парогенератор "Керхер" Пароочиститель Мощность, Вт1500Емкость парогенератора, мл1000Длина шнура, м4 Длина шланга для пара, м2СерииSC (Karcher) Партномер1.513-243.0Цветжелтый, черныйРазмеры, мм304 х 231 х 287Страна-изготовительКитайВес в упаковке, г6000
      Минимальная партия
      0
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      Цена с НДС, руб.
      8340
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Парогенератор "Керхер" Пароочиститель Мощность, Вт1500Емкость парогенератора, мл1000Длина шнура, м4 Длина шланга для пара, м2СерииSC (Karcher) Партномер1.513-243.0Цветжелтый, черныйРазмеры, мм304 х 231 х 287Страна-изготовительКитайВес в упаковке, г6000
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8340c НДС

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