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    Главная / Торговый портал / Устройства и блоки питания вычислительных машин / Блок питания БП14Б-Д4.4-36 90-264/36В 14ВТ для питания стабилизированным напряжением датчиков с выходным токовым сигналом 72х90х58ММ Овен
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Блок питания БП14Б-Д4.4-36 90-264/36В 14ВТ для питания стабилизированным напряжением датчиков с выходным токовым сигналом 72х90х58ММ Овен

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок питания БП14Б-Д4.4-36 90-264/36В 14ВТ для питания стабилизированным напряжением датчиков с выходным токовым сигналом 72х90х58ММ Овен- Устройства и блоки питания вычислительных машин
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    Блок питания БП14Б-Д4.4-36 90-264/36В 14ВТ для питания стабилизированным напряжением датчиков с выходным токовым сигналом 72х90х58ММ Овен

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    Цена
    от 22800
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    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28392
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      34070,4
      Спецификация
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      34070,4c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
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      Цена без НДС, руб.
      19000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22800
      Спецификация
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22800c НДС
    • ООО "ТКПФ "БИЗНЕС ЛИНИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2450,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2940,8
      Спецификация
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Тюменская область
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      2940,8c НДС
    • ООО "ПРОМИНВЕСТЭЛЕКТРО"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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