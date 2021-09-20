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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Прожектор L-lego II 165 banner светодиодный 135ВТ 4000-5000К 230-500В IP66 УХЛ1 216х248х236ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прожектор L-lego II 165 banner светодиодный 135ВТ 4000-5000К 230-500В IP66 УХЛ1 216х248х236ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прожектор L-lego II 165 banner светодиодный 135ВТ 4000-5000К 230-500В IP66 УХЛ1 216х248х236ММ- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
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    Прожектор L-lego II 165 banner светодиодный 135ВТ 4000-5000К 230-500В IP66 УХЛ1 216х248х236ММ

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    Цена
    от 9660
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    Поставщики
    • Индивидуальный предприниматель Пермякова Инна Владимировна
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      Спецификация
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      Светодиодный прожектор L-lego II 165 banner
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      46800c НДС
    • ООО "СК ИМПЕРИАЛ"
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      38503,2c НДС
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      31725,99
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      0.0
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      36072
      Спецификация
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      36000
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
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      36000c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      31250
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      27000c НДС
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      Спецификация
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      0
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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