Цена без НДС, руб.
1904,16
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Класс защиты - I
Степень защиты (IP) - IP40
Ударопрочность по стандарту EN 50102 - IK01
Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4
Мощность, Вт - 30
Световой поток, лм - 3900
Цветовая температура, К - 5000
Длина, мм - 595
Ширина, мм - 595
Высота/глубина, мм - 50
Диапазон входного переменного напряжения, В - 176...264
Частота сети переменного тока, Гц - 50
Коэффициент мощности - 0.95
Коэффициент пульсации светового потока, не более, % - 2
Индекс цветопередачи (Ra) - 80-89 (класс 1B)
Тип кривой силы света - Д
Базовая единица
шт
Длина упаковки
630
Ширина упаковки
630
Высота упаковки
70
Вес нетто
3.3
Класс светораспределения
П
Рассеиватель - Призма
Выход светового потока - Прямой
Светораспределение - Симметричный (-ое)
Угол светового пучка, ° - 120
Цвет корпуса - Белый