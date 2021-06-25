Весы лабораторные аналитические AND HR-150AZG 152Г 0.0001Г ММ 198х294х315ММ I специальный

Цена без НДС, руб.
95333,33
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Наибольший ПВ 152г; Наименьший ПВ 10 мг; Дискретность 0,1мг .; Калибровка – внутренняя; Тип гирь – E2; Класс точности - специальный - I по ГОСТу OIML R-76-2011; ; # сертификата 55204-13; Размер платформы – Ø 90 мм; Гарантия 2 года; Страна производства – Ю,Корея; Особенности: компактные, малый вес - 3,9кг.,бокс из электростатического пластика, Время стабилизации -2 сек, режим статических вычислений