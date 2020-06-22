Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Изделия из кадмия / Анод кадмиевый ГПРХХ 10х300х500ММ КД0 ГОСТ 1468-90
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Анод кадмиевый ГПРХХ 10х300х500ММ КД0 ГОСТ 1468-90

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Анод кадмиевый ГПРХХ 10х300х500ММ КД0 ГОСТ 1468-90- Изделия из кадмия
    20
    Анод кадмиевый ГПРХХ 10х300х500ММ КД0 ГОСТ 1468-90

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 294
    В корзину
    Единица измерения:
    КГ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЭКСПОМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      346
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      415,2
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      415,2c НДС
    • ООО НПО "РОСАНТИКОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      280
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      336
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      200000
      Регионы поставки
      Подробнее
      336c НДС
    • АО "ППМТС "ПЕРМСНАБСБЫТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      270,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      325
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      200000
      Регионы поставки
      Подробнее
      325c НДС
    • ООО "ТД ЗОЦМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      270
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      324
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      324c НДС
    • ООО "СПЕЦМЕТАЛЛКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      245
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      294
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      294c НДС

    Похожие товары

    Припой оловянно-свинцовый ПОС 10 чушка 420х210ММ ГОСТ 21930-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"
    Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОСу 95-5 проволока 0.4-1.1ММ 7.3КГ/М3 5.5кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОССу 35-0.5 трубчатый 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС-61 чушка 420х210ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 проволока 2-4ММ ГОСТ 21930-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-2 трубчатый < 1.9ММ 9.2КГ/М3 2.8кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 проволока 1.2-1.9ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 61-0.5 чушка 420х210ММ 8.5КГ/М3 3.7кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Позвонить