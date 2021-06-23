Станок сверлильный магнитный Element 75 1.8КВТ 70-500ОБ/МИН 75ММ 545х230х460ММ 23.5КГ Rotabroach

Цена без НДС, руб.
79166,66
Спецификация
Производство металлообрабатывающих станков
Характеристики
Характеристики двигателя
230 В, 4А, 1800 Вт Макс. скорость вращения шпинделя без нагрузки (2 скорости) 70-500 об/мин (ручная регулировка)
Макс. диаметр сверления корончатым сверлом
75 мм х 75 мм глубина Макс. диаметр сверления спиральным сверлом 26 мм Макс. диаметр нарезания резьбы М24
Шпиндель
Конус Морзе 3 Площадь магнита 220x114 мм
Сила магнитного сцепления
1 850 кг Внешние размеры, макс (ВхШхД) 545х230х460 мм
Вес
23,5 кг