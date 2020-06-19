Металлорукав МРПИ НГ 16ММ ПВХ изоляция ТУ 3449-013-99856433-2012
Конструкции и детали конструкций из черных металлов
от 30₽
Металлорукав РГТА 8Д4.498.469-14-100-0.7 14ММ 100КГ/СМ2 0.7М 12Х18Н10Т под приварку
Конструкции и детали конструкций из черных металлов
от 1788₽
Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.40.0,5 40ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 45х4ММ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов
от 11400₽
Металлорукав RS439L12 230 П LN0.4 50ММ PN40 0.40М Witzenmann
Конструкции и детали конструкций из черных металлов
Не указана
Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.50.0,5 50ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 09Г2С 45х4ММ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов
от 13800₽
Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.80.0,5 80ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 89х5ММ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов
от 14160₽
Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.50.0,4 50ММ PN10 0.4М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 57х4ММ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов
от 11640₽
Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.40.0,5 40ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 09Г2С 45х4ММ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов
от 11400₽
Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.40.0,4 40ММ PN10 0.4М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 45х4ММ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов
от 11400₽
Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.25.0,5 25ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 12Х18Н10Т 32х4ММ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов
от 11400₽
Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.100.0,5 100ММ PN10 0.5М 12Х18Н10Т под приварку втулка 09Г2С 108х5ММ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов
от 23400₽
Металлорукав герметичный РФ011ОП1.П.100.0,4 100ММ PN10 0.4М 12Х18Н10Т под приварку втулка 09Г2С 108х5ММ
Конструкции и детали конструкций из черных металлов
от 23400₽