Перегородка офисная для стола оператора Кредо ПСО - 001 2450х1100х1200ММ ЛДСП Эггер древесина шорвуд/сосна гавана черная со стеклом триплекс 20.005

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Перегородка офисная для стола оператора Кредо ПСО - 001 2450х1100х1200ММ ЛДСП Эггер древесина шорвуд/сосна гавана черная со стеклом триплекс 20.005- Мебель для офисов и предприятий торговли