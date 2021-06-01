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    Главная / Торговый портал / Машины для прополки и пропалыватели / Мотыга большая
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Мотыга большая

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотыга большая- Машины для прополки и пропалыватели
    5
    Мотыга большая

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    Цена
    от 64
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    Поставщики
    • ООО "КУБГАЗАППАРАТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      728
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      873,6
      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Мотыжка ручная 6см ручн. инструменты Gardena 08955-20.000.00
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      873,6c НДС
    • Индивидуальный предприниматель "Ледяев Василий Валерьевич"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      64
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      64
      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      64c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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