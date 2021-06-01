Борона дисковая модернизированная БДМ-2,6х2Н 2.6М до 15СМ 3.1ГА/Ч до 15КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ 850ММ 1050КГ ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Культиватор турбодисковые КТД-520Л 13СМ 5,2М 5.2Га/чГА 10-18КМ/Ч 7640х5280х1900ММ 5600КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Культиватор мото бензиновый Калибр МК-7.0 Ц 168 F-2 35СМ 50.5КГ культиватор в сборе (двигатель, рама, редуктор), фреза в сборе (рабочий орган) 2ШТ, опорный кронштейн с колёсами 1ШТ, рукоятка управления (верхняя) 1ШТ, рукоятка управления (нижняя) 2ШТ, регулятор глубины вспашки 1ШТ, комплект крепежа 1ШТ, руководство по эксплуатации, упаковка
Культиваторы
от 31080₽
Мотыга прямая 150х120ММ 1200ММ
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Борона дисковая навесная БДМ-2,6х2Н 1. Предпосевная обработка почвы; 2. Лущение стерни; 3. Разделка пласта многолетних трав; 4. Подготовка почвы после уборки пропашных и зерновых культур. 2.5М 15СМ 3.72ГА/Ч 12КМ/Ч КМ/Ч 18+1ШТ 2ШТ ММ 2500КГ ТУ 4732-035-37111585-2015 ООО "ПромАгроТехнологии" Россия
Бороны дисковые
Не указана
Мотыга Gardena сталь 80ММ для комбисистем 03180-20.000.00
Машины для прополки и пропалыватели
от 1006,8₽
Кирка-мотыга 1КГ 900ММ
Культиваторы
от 2278,8₽
Культиватор прицепной ПК-360 12СМ 3,6М 3.6Га/чГА 10-12КМ/Ч 9200х3700х2100ММ 3500КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Культиваторы
Не указана
Кирка-мотыга 2КГ 910ММ
Культиваторы
от 1621,55₽
Борона дисковая БД-4000П 4М 15СМ 4.5ГА/Ч КМ/Ч КМ/Ч ШТ ШТ ММ КГ ТУ 4732-015-00210950-2012 ООО СХП "АГРО-ДИЗЕЛЬ" 97919386030964736-97958531033989122-97958531033989132
Бороны дисковые
Не указана
Мотоблок Нева МБ2-КС 7.5ЛС (2+1)х2 2.6Л двигатель Zongshen GB225, 4 фрезы-культиватора, косилка роторная, снегоуборщик, тележка прицепная
Культиваторы
от 153988,8₽
Борона зубовая навесная БНЗ-9 для лущения стерни и предпосевной обработки почвы, рыхления почвы и выравнивания поверхности поля 8.5М 15ГА 9ШТ 20-80ММ 12-18КМ/Ч 1900х9100х820ММ 850КГ ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Бороны зубовые
Не указана