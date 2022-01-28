Прокладка колпака Д-160/180 резина 700-40-2896

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прокладка колпака Д-160/180 резина 700-40-2896- Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком