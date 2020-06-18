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    Главная / Торговый портал / Дробилки щековые / Дробилка щековая ЩД-6 60х100ММ 640х340х600ММ 380В 1100ВТ с пультом управления
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дробилка щековая ЩД-6 60х100ММ 640х340х600ММ 380В 1100ВТ с пультом управления

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дробилка щековая ЩД-6 60х100ММ 640х340х600ММ 380В 1100ВТ с пультом управления- Дробилки щековые
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    Дробилка щековая ЩД-6 60х100ММ 640х340х600ММ 380В 1100ВТ с пультом управления

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    Цена
    от 357420
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    Поставщики
    • ООО "ИНВЕСТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      389166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      467000
      Спецификация
      Производство машин для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
      Характеристики
      Дробилка щековая ЩД 6 с пультом управления, упаковка
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      467000c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      385000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      462000
      Спецификация
      Производство машин для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      462000c НДС
    • ООО "ВИБРОТЕХНИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      297850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      357420
      Спецификация
      Производство машин для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      357420c НДС

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