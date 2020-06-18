Сепаратор универсальный липкостной барабанный СЛБМ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для обогащения ценных минералов 10 т/ч 1880КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Миксер строительный DWT MX10-12 T 1.1КВТ 220В 130-450/245-850ОБ/МИН
Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 11444₽
Запасная часть Уплотнительное кольцо для Сепарараторов Gea Westfalia BUNA 00-1260-52
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Грохот специальный инерционный типа ГИСЛ42К 7500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Грохот специальный линейный инерционный ГЛИ512 3687х1840х1717 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Секция пеногасителя входит в состав газовых сепараторов ГП 805.00.000 1320
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 308800,8₽
Классификатор с погруженной спиралью 1КСП-12х82 8400ММ 15 град длина - 10500мм, ширина - 1800мм, высота - 4000мм 7500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Машина проборазделочная ПЛ-300Р ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 3500КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Комплект аварийно-спасательный ручной универсальной гидравлический СПИН-Э модуль силовой, насадки РБ-310, Р-120, РУ-120, К-16, Н-16
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 300000₽
Миксер Etatron AF 80СМ 0.18КВТ В ОБ/МИН PP/AISI 316 3 фазы, диаметр винта 90ММ
Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 36225₽
Запасная часть Заглушка резьбовая (screw plug) part № 0019-8904-030, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Машина проборазделочная пробоотбиратель маятниковый ПММ-8Р ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 350КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана