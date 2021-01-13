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    Главная / Торговый портал / Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты / Вакцина гепатита Регевак В рекомбинированная дрожжевая жидкая суспензия для внутримышечного введения 20МКГ/МЛ ампула 1МЛ 10ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Вакцина гепатита Регевак В рекомбинированная дрожжевая жидкая суспензия для внутримышечного введения 20МКГ/МЛ ампула 1МЛ 10ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вакцина гепатита Регевак В рекомбинированная дрожжевая жидкая суспензия для внутримышечного введения 20МКГ/МЛ ампула 1МЛ 10ШТ- Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
    21
    Вакцина гепатита Регевак В рекомбинированная дрожжевая жидкая суспензия для внутримышечного введения 20МКГ/МЛ ампула 1МЛ 10ШТ

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    Цена
    от 943,8
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      858
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      943,8
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      РЕГЕВАК В (Вакцина против гепатита В,рекомбинированная, дрожжевая, жидка) суспензия для в/м введения 20 мкг/мл, амп.1 мл №10
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Воронежская область, Архангельская область, Иркутская область, Свердловская область, Омская область, Республика Тыва, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Смоленская область, Вологодская область, Астраханская область, Липецкая область, Владимирская область, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Ростовская область, Республика Марий Эл, Республика Башкортостан, Калужская область, Томская область, Московская область, Самарская область, Курская область, Забайкальский край, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Калмыкия, Новгородская область, Ивановская область, Калининградская область, Республика Карелия, Красноярский край, Хабаровский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Чеченская Республика*, Тверская область, Рязанская область, Алтайский край, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Ингушетия*, Саратовская область, Орловская область, Чукотский автономный округ, Тюменская область, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Пермский край, Республика Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ярославская область, Республика Саха (Якутия), Псковская область, Волгоградская область, Республика Мордовия, Амурская область, Оренбургская область, Республика Северная Осетия-Алания, Магаданская область, Тульская область, Пензенская область, Нижегородская область, Республика Крым, Республика Бурятия, Ставропольский край, Курганская область, Тамбовская область, Мурманская область, Камчатский край, Челябинская область, Республика Адыгея (Адыгея), Ненецкий автономный округ (Архангельская область), Костромская область, Кемеровская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Республика Алтай, Приморский край, Республика Коми, Кировская область, Краснодарский край, Белгородская область, Республика Хакасия, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Новосибирская область
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      943,8c НДС

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