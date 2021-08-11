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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Маска защитная медицинская нестерильная спанбонд трехслойная с носовым фиксатором Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Маска защитная медицинская нестерильная спанбонд трехслойная с носовым фиксатором Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска защитная медицинская нестерильная спанбонд трехслойная с носовым фиксатором Китай- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    25
    Маска защитная медицинская нестерильная спанбонд трехслойная с носовым фиксатором Китай

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    Цена
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    Поставщики
    • ООО "ОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28,8c НДС
    • ООО "СПЕЦСНАБПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      26,4c НДС
    • ШАПОВАЛОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      24
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      24c НДС
    • ООО "АТЛАНТИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14,10
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      15,52
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      483400
      Регионы поставки
      Подробнее
      15,52c НДС
    • ООО "ТЕЛЕРЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14,4c НДС
    • ООО "ЭКОСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9,6
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11,52
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11,52c НДС
    • ООО "ФИРМА "ПАРТНЕР ГАРАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      10
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      500
      Регионы поставки
      Подробнее
      8,4c НДС
    • ООО "НИИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6c НДС
    • ООО "ЭТАЛОНМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,5c НДС
    • ООО «АВТОГРАФ СЕЙФТИ»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5,5
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      20000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,5c НДС
    • ШИГЛОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,4c НДС
    • ООО «ХАУС КИПЕР»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5,2c НДС
    • ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЭКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,30
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,73
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,73c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,4c НДС
    • ООО "4С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,4c НДС
    • ООО "АЛЬТАИР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,99
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4,39
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,39c НДС
    • ООО "ОЙЛСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4,2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,2c НДС
    • ООО "АРТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,48
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,83
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      112500000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,83c НДС
    • ООО "ЛОГИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,37
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,71
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,71c НДС
    • ООО "ТЕКСТИЛЬ ЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,6c НДС
    • ООО "ТЕХНОАВИА-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,27
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,6
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,6c НДС
    • ООО "ИНТЕЛЛЕКТСВЯЗЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,4c НДС
    • ООО "АЖУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,72
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ГАРАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3c НДС
    • ООО «АЙТИЭС СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,9
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2,9
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,9c НДС
    • ООО "ПЛАСТИК ОН ЛАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,45
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2,7
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      483400
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,7c НДС
    • ООО "ИНТЕРПРОМ СИБИРЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,05
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,46
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      459600000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,46c НДС
    • ООО "ПРОМКИП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2,4
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,4c НДС
    • КОРОТКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,34
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2,34
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,34c НДС
    • ООО "ЭКСОТАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,3
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2,3
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,3c НДС
    • ООО "АЙРОН БАРБЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2,1
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,1c НДС
    • ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,81
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,72
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,9
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,9c НДС
    • ООО "РМ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,8
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,8
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,8c НДС
    • ООО ТД "АРТЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,36
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,64
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,64c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,20
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,45
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,45c НДС
    • ООО "ЕДИНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРУДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПЛАНЕТА-СИРИУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
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      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
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    • ООО "АЛЬХОН"
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      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
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