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    Главная / Торговый портал / Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами / Средство гемостатическое Гемоспас М стерильное
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Средство гемостатическое Гемоспас М стерильное

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Средство гемостатическое Гемоспас М стерильное- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами
    65
    Средство гемостатическое Гемоспас М стерильное

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1236,59
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "МИКАЛОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2045
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2454
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2454c НДС
    • ООО "ХИМЗАЩИТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1124,17
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1236,59
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Воронежская область, Архангельская область, Иркутская область, Свердловская область, Омская область, Республика Тыва, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Смоленская область, Вологодская область, Астраханская область, Липецкая область, Владимирская область, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Ростовская область, Республика Марий Эл, Республика Башкортостан, Калужская область, Московская область, Самарская область, Город федерального значения Севастополь, Курская область, Забайкальский край, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Калмыкия, Новгородская область, Ивановская область, Калининградская область, Республика Карелия, Красноярский край, Хабаровский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Чеченская Республика*, Тверская область, Рязанская область, Алтайский край, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Ингушетия*, Саратовская область, Орловская область, Чукотский автономный округ, Тюменская область, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Пермский край, Республика Дагестан, Ярославская область, Республика Саха (Якутия), Псковская область, Волгоградская область, Республика Мордовия, Амурская область, Оренбургская область, Республика Северная Осетия-Алания, Магаданская область, Тульская область, Пензенская область, Нижегородская область, Республика Крым, Республика Бурятия, Ставропольский край, Курганская область, Тамбовская область, Мурманская область, Камчатский край, Челябинская область, Республика Адыгея (Адыгея), Костромская область, Кемеровская область, Ульяновская область, Республика Алтай, Приморский край, Республика Коми, Кировская область, Краснодарский край, Белгородская область, Республика Хакасия, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Новосибирская область
      Подробнее
      1236,59c НДС

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