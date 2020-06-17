Источник бесперебойного питания Smart-UPS RT 8000VA RM 230V SRT8KRMXLI
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 409903,21₽
Блок питания АСА48/2 220/48В ПолиКом
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Не указана
Источник бесперебойного питания ENTEL SPB-U10BS2-CH 1/0,9кВА/кВт стоечный/напольный
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 36816₽
Источник бесперебойного питания (ИБП) Entel LPB-K10ES+C1+LS-AK 1000/600ВА/Вт 350x146x160мм, 8кг
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 33110₽
Блок питания БПНТ-1 УХЛ3.1, Т3.1 БКЖИ.656121.203 ТУ Россия
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Не указана
Источник бесперебойного питания (ИБП) Крон 12/8
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 25778,99₽
Источник бесперебойного питания Крон 12/8 12В 8А
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 23690₽
Источник бесперебойного питания Rack/Tower ATS-2000 R-X 88(2U)x438x420ММ 48В 8А 2КВ·А внешняя АБ 8КГ
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 43320₽
Блок питания стационарный взрывозащищённый ШГВА-БП-СГР01-3-12DC-КНВ2 220/12В
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 220365₽
Блок питания iRZ SFP1201000PE 12В 1А
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Не указана
Модуль батарейный Rack/Tower BP 240-9-3U для ИБП ATS 6000 R-X и ATS 10000 R-X 240В 9А.Ч 133(3U)х438х635ММ 66КГ
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 64560₽
Источник бесперебойного питания Штиль SR1101SL 1КВ.А со встроенными АКБ 3х12В 9А.Ч
Устройства и блоки питания вычислительных машин
от 26520₽