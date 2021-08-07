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    Главная / Торговый портал / Изделия из хрома / Диспенсер (дозатор) наливной для жидкого мыла Лайма 500МЛ белый пластик ABS 85х230х85ММ 601792
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диспенсер (дозатор) наливной для жидкого мыла Лайма 500МЛ белый пластик ABS 85х230х85ММ 601792

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диспенсер (дозатор) наливной для жидкого мыла Лайма 500МЛ белый пластик ABS 85х230х85ММ 601792- Изделия из хрома
    14
    Диспенсер (дозатор) наливной для жидкого мыла Лайма 500МЛ белый пластик ABS 85х230х85ММ 601792

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    Цена
    от 636
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    Поставщики
    • НИКОНОВА АННА МИХАЙЛОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      530
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      636
      Спецификация
      Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах
      Характеристики
      Объем: 0.5 л Тип диспенсера: наливной для жидкого мыла Артикул: 601792 Система: нет Управление: механическое Индикаторы: окно для контроля уровня мыла Комплектация: крепежные материалы Количество режимов дозирования: 1 Сочетается с расходными материалами других производителей: да Материал замка: нет Материал корпуса: ударопрочный пластик ABS Цвет корпуса: белый Ширина: 85 мм Высота: 230 мм Глубина: 85 мм Вес: 0.3020 кг.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      636c НДС

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