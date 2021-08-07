Диспенсер (дозатор) наливной для жидкого мыла Лайма 500МЛ белый пластик ABS 85х230х85ММ 601792

Спецификация
Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах
Характеристики
Объем: 0.5 л
Тип диспенсера: наливной для жидкого мыла
Артикул: 601792
Система: нет
Управление: механическое
Индикаторы: окно для контроля уровня мыла
Комплектация: крепежные материалы
Количество режимов дозирования: 1
Сочетается с расходными материалами других производителей: да
Материал замка: нет
Материал корпуса: ударопрочный пластик ABS
Цвет корпуса: белый
Ширина: 85 мм
Высота: 230 мм
Глубина: 85 мм
Вес: 0.3020 кг.