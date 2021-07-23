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    Главная / Торговый портал / Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания / Фильтр тонкой очистки топлива 51-70-146сп
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр тонкой очистки топлива 51-70-146сп

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр тонкой очистки топлива 51-70-146сп- Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания
    12
    Фильтр тонкой очистки топлива 51-70-146сп

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    Цена
    от 96,82
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    Единица измерения:
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    • ООО "МАХОВИК"
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      Цена без НДС, руб.
      198
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      237,6
      Спецификация
      Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      237,6c НДС
    • ООО "СКАТ-ЗАПЧАСТЬ"
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      193,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      232,5
      Спецификация
      Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      150000
      Регионы поставки
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      232,5c НДС
    • ООО "НТМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      178,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      214
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      Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      7
      Регионы поставки
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      214c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      213,6
      Спецификация
      Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
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      Минимальная партия
      150000
      Регионы поставки
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      213,6c НДС
    • ООО "МЕГА МАШИНЕРИ"
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      177
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      212,4
      Спецификация
      Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      212,4c НДС
    • ООО "САМУР"
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      Цена без НДС, руб.
      175
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      210
      Спецификация
      Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Цена без НДС, руб.
      163
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      195,6
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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    • ООО "УРАЛПРОМТЕХНИКА"
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      Цена без НДС, руб.
      162,5
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      195
      Спецификация
      Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      40
      Регионы поставки
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      195c НДС
    • ООО "ТЕХНИКА И ЗАПЧАСТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      137,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      165
      Спецификация
      Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      150000
      Регионы поставки
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      165c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      127
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      152,4
      Спецификация
      Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      152,4c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      115
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      138
      Спецификация
      Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      138c НДС
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАДА"
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      Цена без НДС, руб.
      113,16
      Ставка НДС, %
      20.0
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      135,8
      Спецификация
      Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
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      Минимальная партия
      0
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      135,8c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      80,68
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      96,82
      Спецификация
      Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      96,82c НДС

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