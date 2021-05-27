Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали / Проволока стальная нержавеющая 1ММ 12Х18Н10Т
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока стальная нержавеющая 1ММ 12Х18Н10Т

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока стальная нержавеющая 1ММ 12Х18Н10Т- Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    11
    Проволока стальная нержавеющая 1ММ 12Х18Н10Т

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 540
    В корзину
    Единица измерения:
    КГ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1859,89
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2231,87
      Спецификация
      Производство проволоки методом холодного волочения
      Характеристики
      Проволока 12Х18Н10Т 1.0 мм
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      2231,87c НДС
    • ООО "ВолгаМет"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      779,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      920
      Спецификация
      Производство проволоки методом холодного волочения
      Характеристики
      кг
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Волгоградская область
      Подробнее
      920c НДС
    • ООО "Металл Сервис"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      601,69
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      710
      Спецификация
      Производство проволоки методом холодного волочения
      Характеристики
      кг
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      710c НДС
    • ООО "АСТРУМ СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      527,11
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      622
      Спецификация
      Производство проволоки методом холодного волочения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      622c НДС
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      540
      Спецификация
      Производство проволоки методом холодного волочения
      Характеристики
      12Х18Н10Т
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Алтайский край, Приморский край, Томская область, Республика Коми, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Саратовская область, Омская область, Тюменская область, Красноярский край, Новосибирская область, Нижегородская область
      Подробнее
      540c НДС

    Похожие товары

    Проволока сварочная нержавеющая Св-06Х19Н9Т 1.2ММ 18КГ
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 924
    В корзину
    Проволока стальная нержавеющая скважинная, жаросероводородостойкая, канатная скребковая Universal STANDART 2.08ММ DIN EN 1.4529 ГОСТ UNS X1NiCrMoCuN 25 20 7 EN 10088-3 2014 06ХН28МДТ N 08926 (S 31254) 1350-1780Н/ММ2
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 145
    В корзину
    Проволока стальная нержавеющая DHW 316 скваженная 3.18ММ 6096М Din 1.4401/UNS S31600
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 548640
    В корзину
    Проволока стальная нержавеющая 5ММ 20Х23Н18 ГОСТ 7350-77
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 240
    В корзину
    Проволока стальная нержавеющая ТС 0.8ММ 12Х18Н10Т
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 1020
    В корзину
    Проволока стальная нержавеющая ТС-1 0.8ММ 12Х18Н10Т
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 1020
    В корзину
    Проволока стальная нержавеющая ТС 0.8ММ 12Х18Н9Т
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 1020
    В корзину
    Проволока стальная нержавеющая 0.8ММ 12Х18Н10Т
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 570
    В корзину
    Проволока стальная нержавеющая DHW 75SH скребковая сероводородостойкая 2.083ММ 4000М DIN 1.4529 ГОСТ 7372-79
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 438500
    В корзину
    Проволока сварочная нержавеющая СВ-09Х16Н25М6АФ d4ММ ГОСТ 2246-70
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 1514140,6
    В корзину
    Проволока сварочная нержавеющая СВ-09Х16Н25М6АФ d3ММ ГОСТ 2246-70
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    от 1518660
    В корзину
    Проволока сварочная нержавеющая Св-12Х18Н10Т-ТС-1 Св-12Х18Н10Т-ТС-1 0.2ММ ГОСТ 18143-72
    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    Не указана
    В корзину
    Позвонить