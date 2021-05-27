Производство проволоки методом холодного волочения
Характеристики
12Х18Н10Т
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
Алтайский край, Приморский край, Томская область, Республика Коми, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Саратовская область, Омская область, Тюменская область, Красноярский край, Новосибирская область, Нижегородская область
Проволока стальная нержавеющая скважинная, жаросероводородостойкая, канатная скребковая Universal STANDART 2.08ММ DIN EN 1.4529 ГОСТ UNS X1NiCrMoCuN 25 20 7 EN 10088-3 2014 06ХН28МДТ N 08926 (S 31254) 1350-1780Н/ММ2