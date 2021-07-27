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    Главная / Торговый портал / Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент / Тензодатчик фольговый двухосевой KFGS-10-120-C1-16 10ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тензодатчик фольговый двухосевой KFGS-10-120-C1-16 10ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тензодатчик фольговый двухосевой KFGS-10-120-C1-16 10ШТ- Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер Эта группировка также включает: - высокоточный инструмент
    18
    Тензодатчик фольговый двухосевой KFGS-10-120-C1-16 10ШТ

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    Цена
    от 6200
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6200
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      KFGS-10-120-C1-16 10шт/упак
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6200c НДС
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6200
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      KFGS-10-120-C1-16 10шт/упак
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6200c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6200
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      KFGS-10-120-C1-16 10шт/упак
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6200c НДС
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6200
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      KFGS-10-120-C1-16 10шт/упак
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6200c НДС
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6200
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      KFGS-10-120-C1-16 10шт/упак
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Алтайский край, Приморский край, Томская область, Республика Коми, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Саратовская область, Омская область, Тюменская область, Красноярский край, Новосибирская область, Нижегородская область
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      6200c НДС

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    Не указана
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