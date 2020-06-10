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    Главная / Торговый портал / Блоки, части и принадлежности вычислительных машин / Защёлка левая Original RC1-6633-000CN для цветного картриджа
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Защёлка левая Original RC1-6633-000CN для цветного картриджа

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Защёлка левая Original RC1-6633-000CN для цветного картриджа- Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
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    Защёлка левая Original RC1-6633-000CN для цветного картриджа

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    Цена
    от 186
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ВИЗАВИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      155
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      186
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      186c НДС
    • ООО "МАРКЕТПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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