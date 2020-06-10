Прокладка КАТ-40-5019

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прокладка КАТ-40-5019- Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком