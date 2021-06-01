Выполнение работ по реконструкции плоской кровли с. Кабардинка, ул. Мира, 3, пансионат "Надежда", Литер К. Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) от 12499997,24 ₽ В корзину

Отделочные работы спального корпуса 2, номера 620, 621, 631 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) от 453072 ₽ В корзину

Реконструкция цеха Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) Не указана В корзину

Капитальный ремонт помещения склада Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) Не указана В корзину

Капитальный ремонт здания спального корпуса 2, номера 620, 621, 631 сантехнические и электромонтажные работы Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) Не указана В корзину

Капитальный ремонт КПП Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) Не указана В корзину

Капитальный ремонт здания подстанции Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) Не указана В корзину

Капитальный ремонт жилого помещения (кабинет) Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) Не указана В корзину

Капитальный ремонт гаража Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) Не указана В корзину

Капитальный ремонт туалета Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) Не указана В корзину

Капитальный ремонт квартир Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) Не указана В корзину