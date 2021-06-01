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    Главная / Торговый портал / Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) / Услуги по реконструкции рекламно-информационной продукции -вывески (5000x2730)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Услуги по реконструкции рекламно-информационной продукции -вывески (5000x2730)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуги по реконструкции рекламно-информационной продукции -вывески (5000x2730)- Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
    14
    Услуги по реконструкции рекламно-информационной продукции -вывески (5000x2730)

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 59500
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ТАНДЕМ УФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      75000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      75000
      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      4300x700мм
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      75000c НДС
    • ООО "ПРИНТ-М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      59500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      59500
      Спецификация
      Строительство жилых и нежилых зданий
      Характеристики
      Литой баннер Уф печать 4000x1520мм,переклейка боковых крышек
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      59500c НДС

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