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    Главная / Торговый портал / Бумага диаграммная / Бумага диаграммная Schiller AT-2/AT-2 plus для ЭКГ 210х280ММ 360ЛИСТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага диаграммная Schiller AT-2/AT-2 plus для ЭКГ 210х280ММ 360ЛИСТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага диаграммная Schiller AT-2/AT-2 plus для ЭКГ 210х280ММ 360ЛИСТ- Бумага диаграммная
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    Бумага диаграммная Schiller AT-2/AT-2 plus для ЭКГ 210х280ММ 360ЛИСТ

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    Цена
    от 670,2
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "МАСТЕРФАРМ"
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      Цена без НДС, руб.
      670,2
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      670,2
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      670,2c НДС

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