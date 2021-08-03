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    Главная / Торговый портал / Трубы медные / Труба медная мягкая 3/4" 19.1ММ 1.07ММ для кондиционера бухта 3/4" 8
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Труба медная мягкая 3/4" 19.1ММ 1.07ММ для кондиционера бухта 3/4" 8

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Труба медная мягкая 3/4" 19.1ММ 1.07ММ для кондиционера бухта 3/4" 8- Трубы медные
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    Труба медная мягкая 3/4" 19.1ММ 1.07ММ для кондиционера бухта 3/4" 8

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    Цена
    от 1200
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    Поставщики
    • ООО "ЮГРАСТРОЙГАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
      Характеристики
      Медная труба в бухтах предназначена для установки в пол и стены. Обладает антибактериальным свойством. Может выдерживать высокое давление, достигающее 40 атмосфер, а также обладает жаропрочностью (до +6000С). Отличаются долгим сроком службы, сохраняют первоначальный уровень прочности, не стареют и не портятся. Могут применяться в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, трубо- и газопроводах, а также холодильных установках.
      Минимальная партия
      45000
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      1200c НДС

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