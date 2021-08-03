Характеристики

Медная труба в бухтах предназначена для установки в пол и стены. Обладает антибактериальным свойством. Может выдерживать высокое давление, достигающее 40 атмосфер, а также обладает жаропрочностью (до +6000С). Отличаются долгим сроком службы, сохраняют первоначальный уровень прочности, не стареют и не портятся. Могут применяться в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, трубо- и газопроводах, а также холодильных установках.