Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Фильтры жидкостные / Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47-3 Н Б (ПП) 47ММ 3ШТ 0.6...0.8КГС/СМ2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47-3 Н Б (ПП) 47ММ 3ШТ 0.6...0.8КГС/СМ2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47-3 Н Б (ПП) 47ММ 3ШТ 0.6...0.8КГС/СМ2- Фильтры жидкостные
    1
    Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47-3 Н Б (ПП) 47ММ 3ШТ 0.6...0.8КГС/СМ2

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 94185
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      78487,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      94185
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      ПВФ-47-3 Н Б (ПП)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Алтайский край, Приморский край, Томская область, Республика Коми, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Саратовская область, Омская область, Тюменская область, Красноярский край, Новосибирская область, Нижегородская область
      Подробнее
      94185c НДС

    Похожие товары

    Фильтр сетчатый с повышенной грязеемкостью для очистки технических жидкостей в станках от механических примесей 0.04С42-54А ТУ 2-053-1614-82 ООО "Рязанский станкозавод" Россия
    Фильтры жидкостные
    от 9600
    В корзину
    Фильтр сетчатый дренажный жидкостный для очистки от ржавчины, окалины, металлической стружки и прочих механических примесей размером от 0.1ММ и выше СДЖ 250-4.0-09Г2С-0.4 ст.09Г2С фланцевый DN250 4МЕГАПА фильтрующая сетка 0.4ММ из стали 12Х18Н10Т, с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 исп. E-F, прокладками и крепежом, в комплекте - запасная корзина с сеткой 1.0ММ, на корпусе фильтра - крепление для теплоизоляции ООО НПО Спецнефтемаш Россия
    Фильтры жидкостные
    от 1033750
    В корзину
    Фильтр сетчатый IS16М.01.0600.100.16.Ф/Ф с магнитной вставкой MB-01 100ММ 16МЕГАПА +300ГРАД ЦЕЛЬС с КОФ (плоские фланцы, прокладки, гайки, болты) Ду100 Pу16
    Фильтры жидкостные
    Не указана
    В корзину
    Фильтр сетчатый IS16 чугун/ нержавеющая сталь фланцевый DN80 1.6МЕГАПА 150ГРАД ЦЕЛЬС ООО "Торговый Дом АДЛ"
    Фильтры жидкостные
    от 10860
    В корзину
    Фильтр сетчатый IS16 чугун/ нержавеющая сталь фланцевый DN50 1.6МЕГАПА 150ГРАД ЦЕЛЬС ООО "Торговый Дом АДЛ"
    Фильтры жидкостные
    от 6240
    В корзину
    Фильтр сетчатый конический КСФ-1 DN150
    Фильтры жидкостные
    от 33600
    В корзину
    Фильтр сетчатый конический КСФ-1 DN200
    Фильтры жидкостные
    от 45600
    В корзину
    Фильтр сетчатый конический КСФ-1 DN80
    Фильтры жидкостные
    от 34236
    В корзину
    Фильтр сетчатый для очистки воды от механических загрязнений STC Y3030 Y-образный латунь резьбовой DN25 +100ГРАД ЦЕЛЬС 23800650
    Фильтры жидкостные
    от 746,12
    В корзину
    Фильтр сетчатый ФС-50-С-16-0.4 Y-образный углеродистая сталь DN50 1.6МЕГАПА УХЛ1 в комплекте с ответными фланцами, прокладкам и крепежом ТУ 3742-002-41554973-98
    Фильтры жидкостные
    от 129810,85
    В корзину
    Фильтр сетчатый Danfoss FVR DN20 2.5МЕГАПА с пробкой
    Фильтры жидкостные
    от 3645,4
    В корзину
    Фильтр сетчатый ФС-III-200-1.6-0.2 200МКМ ст20 фланцевый с КОФ (200-16-11-1-В-20-IV ГОСТ 33259-2015), прокладками (А-200-16 ПМБ ГОСТ 15180-86) и крепежом (шпильки по ОСТ 26-2040-96 ст.35, гайки по ОСТ 26-2038-96 ст.25), сетка фильтрации 1.4ММ ст.12Х18Н10Т ТУ 28.29.12-023-72549097-2017 ООО "НПО "Спецнефтемаш"
    Фильтры жидкостные
    от 76125
    В корзину
    Позвонить