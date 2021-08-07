Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47-3 Н Б (ПП) 47ММ 3ШТ 0.6...0.8КГС/СМ2
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Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
Характеристики
ПВФ-47-3 Н Б (ПП)
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
Алтайский край, Приморский край, Томская область, Республика Коми, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Саратовская область, Омская область, Тюменская область, Красноярский край, Новосибирская область, Нижегородская область
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94185₽c НДС
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