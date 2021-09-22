Цена без НДС, руб.
7047,43
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Торговая марка: Easy Chair
Подробные характеристики
Материал обивки: искусственная кожа
Цвет обивки: черный
Подлокотники: Да
Материал подлокотников: пластик
Цвет подлокотников: металлик/в цвет кресла
Материал крестовины: пластик
Цвет крестовины: серебристый
Макс. статическая нагрузка, кг: 120
Механизм качания: Top Gun
Поясничный упор: Нет
Регулировка подлокотников: Да
Регулировка наклона спинки: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Гарантийный срок: 12 мес
Ценовая категория: экономкласс
Диаметр штока колесных опор: 11 мм
Страна происхождения: Китай
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край