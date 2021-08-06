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    Главная / Торговый портал / Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев / Бумага шлифовальная Mirka 230х280ММ Р400 2110105041
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага шлифовальная Mirka 230х280ММ Р400 2110105041

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага шлифовальная Mirka 230х280ММ Р400 2110105041- Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
    2
    Бумага шлифовальная Mirka 230х280ММ Р400 2110105041

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1176
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    Единица измерения:
    М2
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    Поставщики
    • ГОРКУШИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      980
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1176
      Спецификация
      Производство бумаги и бумажных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1176c НДС
    • ГОРКУШИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      980
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1176
      Спецификация
      Производство бумаги и бумажных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1176c НДС
    • ГОРКУШИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      980
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1176
      Спецификация
      Производство бумаги и бумажных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1176c НДС
    • ГОРКУШИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      980
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1176
      Спецификация
      Производство бумаги и бумажных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1176c НДС
    • ГОРКУШИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      980
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1176
      Спецификация
      Производство бумаги и бумажных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1176c НДС
    • ГОРКУШИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      980
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1176
      Спецификация
      Производство бумаги и бумажных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1176c НДС
    • ООО "СЭР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      980
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1176
      Спецификация
      Производство бумаги и бумажных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Сахалинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Пермский край, Московская область
      Подробнее
      1176c НДС

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