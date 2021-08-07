Спецификация
Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
Характеристики
размеры конфорок 295x417 мм, потребляемая мощность конфорки 3 кВт, площадь жарочной поверхности 0,48 м2, температура рабочей поверхности конфорки 480 °C, время разогрева конфорки до максимальной температуры 30 мин, внутренние размеры жарочного шкафа 538x535x290 мм, габаритные размеры 1050x895x860 мм, материал изготовления жарочного шкафа - нержавеющая сталь, раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов, регулируемые по высоте ножки