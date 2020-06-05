Характеристики

Комплектация: 1. Рама; 2. Стойка с кареткой; 3. Вращатель; 4. Двигатель 4-х тактный 5. Алюминиевый редуктор 3-х скоростной 6. Лебедка; 7. Колеса для транспортировки по труднодоступной местности, транспортировка прицепом за внедорожником и пассажирской гусеничной техникой 8. Лыжный модуль 9. Сцепное устройство 10. Переходник от вращателя к буровому шнеку 11. Инструмент для обслуживания и мелкого ремонта в полевых условиях