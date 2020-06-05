Спецификация
Производство врубовых машин и оборудования для проходки тоннелей
Характеристики
Комплектация:
1. Рама;
2. Стойка с кареткой;
3. Вращатель;
4. Двигатель 4-х тактный
5. Алюминиевый редуктор 3-х скоростной
6. Лебедка;
7. Колеса для транспортировки по труднодоступной местности, транспортировка прицепом за внедорожником и пассажирской гусеничной техникой
8. Лыжный модуль
9. Сцепное устройство
10. Переходник от вращателя к буровому шнеку
11. Инструмент для обслуживания и мелкого ремонта в полевых условиях