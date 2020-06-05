Бумага для копировально-множительной техники Mondi IQ Color Intensive CY39 А3 297х420 160Г/М² 250ЛИСТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Mondi IQ Color Intensive CY39 А3 297х420 160Г/М² 250ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов