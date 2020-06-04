Изделие Компрессор стационарный ПТС Вектор 330 330Л/МИН 29.4МПА 380В 7.5КВТ 180КГ 4 заправочных штуцера для закачки воздушных баллонов от ВДА

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Изделие Компрессор стационарный ПТС Вектор 330 330Л/МИН 29.4МПА 380В 7.5КВТ 180КГ 4 заправочных штуцера для закачки воздушных баллонов от ВДА- Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства