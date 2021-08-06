Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Машины посудомоечные бытовые / Машина посудомоечная бытовая BOSCH SMS44GW00R 12КОМПЛ 2400ВТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Машина посудомоечная бытовая BOSCH SMS44GW00R 12КОМПЛ 2400ВТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина посудомоечная бытовая BOSCH SMS44GW00R 12КОМПЛ 2400ВТ- Машины посудомоечные бытовые
    3
    Машина посудомоечная бытовая BOSCH SMS44GW00R 12КОМПЛ 2400ВТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 53280
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      64416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      77300
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      BOSCH SMS44GW00R Цвет белый. Вместимость 12 комплектов. Максимальная потребляемая мощность 2400 Вт. Тип сушки конденсационная. Минимальная температура 45°C. Максимальная температура 70°C. Количество программ мойки 4. Защита от протечек. Блокировка от детей. Класс энергопотребления A. Тип управления электронный. Тип дисплея цифровой. Уровень шума при работе 48 дБ. Габариты ШхВхГ 60х84,5х60 см. Вес 52 кг. BOSCH, Польша
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      77300c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      64416,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      77300
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      BOSCH SMS44GW00R Цвет белый. Вместимость 12 комплектов. Максимальная потребляемая мощность 2400 Вт. Тип сушки конденсационная. Минимальная температура 45°C. Максимальная температура 70°C. Количество программ мойки 4. Защита от протечек. Блокировка от детей. Класс энергопотребления A. Тип управления электронный. Тип дисплея цифровой. Уровень шума при работе 48 дБ. Габариты ШхВхГ 60х84,5х60 см. Вес 52 кг. BOSCH, Польша
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      77300c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      44400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      53280
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      53280c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      44400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      53280
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      53280c НДС
    • ООО "АКАДЕМИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Машина посудомоечная бытовая BOSCH Serie 2 SMV25BX04R встраиваемая 12КОМПЛ 550х598х815ММ
    Машины посудомоечные бытовые
    от 30400
    В корзину
    Машина посудомоечная бытовая Siemens SR 66 T 097 RU встраиваемая
    Машины посудомоечные бытовые
    от 54209,1
    В корзину
    Машина посудомоечная бытовая BOSCH SPS25FW11R 10КОМПЛ 2400ВТ
    Машины посудомоечные бытовые
    от 33000
    В корзину
    Машина посудомоечная бытовая Midea MCFD55320W настольная 6КОМПЛ 1380ВТ
    Машины посудомоечные бытовые
    от 22188
    В корзину
    Машина посудомоечная бытовая Bosch 25CW01 R полноразмерная, отдельно стоящая 9КОМПЛ
    Машины посудомоечные бытовые
    от 27680
    В корзину
    Машина посудомоечная бытовая Bosch SMS24AW00R 12КОМПЛ 2400ВТ
    Машины посудомоечные бытовые
    от 12900
    В корзину
    Машина посудомоечная бытовая BOSCH SMV25AX01R встраиваемая 12КОМПЛ 2400ВТ 815x598x550ММ
    Машины посудомоечные бытовые
    от 47880
    В корзину
    Машина посудомоечная бытовая Bosch SMV 47L10
    Машины посудомоечные бытовые
    от 44000
    В корзину
    Машина посудомоечная бытовая BOSCH SMS 40D02RU полноразмерная напольная
    Машины посудомоечные бытовые
    от 34800
    В корзину
    Позвонить