Цена без НДС, руб.
64416,66
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
BOSCH SMS44GW00R Цвет белый. Вместимость 12 комплектов. Максимальная потребляемая мощность 2400 Вт. Тип сушки конденсационная. Минимальная температура 45°C. Максимальная температура 70°C. Количество программ мойки 4. Защита от протечек. Блокировка от детей. Класс энергопотребления A. Тип управления электронный. Тип дисплея цифровой. Уровень шума при работе 48 дБ. Габариты ШхВхГ 60х84,5х60 см. Вес 52 кг. BOSCH, Польша