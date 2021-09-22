Кресло для персонала Nowy Styl Prestige GTP RU Q ткань С11 черный 113.5х55.5х46СМ с подлокотниками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для персонала Nowy Styl Prestige GTP RU Q ткань С11 черный 113.5х55.5х46СМ с подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли