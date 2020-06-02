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    Главная / Торговый портал / Станки деревообрабатывающие специализированные / Плиткорез ручной Кобальт 911-390 600х16ММ
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    Плиткорез ручной Кобальт 911-390 600х16ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плиткорез ручной Кобальт 911-390 600х16ММ- Станки деревообрабатывающие специализированные
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    Плиткорез ручной Кобальт 911-390 600х16ММ

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    Цена
    от 4860
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АРТЕМ ТУЛС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4170,15
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5004,19
      Спецификация
      Производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5004,19c НДС
    • ООО "ГАЛИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4050
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4860
      Спецификация
      Производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4860c НДС

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