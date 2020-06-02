Станок заточной с форсированной вытяжкой ЗСВ-25 525х480х400ММ 48КГ 2850ОБ/МИН стандартная комплектация
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 141384₽
Оборудование специальное газодинамического нанесения металлических покрытий ДИАМЕТ-405 Комплектация: с фильтро-вытяжным устройством ФВК-20
Оборудование для нанесения гальванического покрытия
от 590000₽
Станок заточной фуговальный односторонний СФ-4(К) 2535х1040х1150ММ 680КГ 400ММ 4950ОБ/МИН
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 600000₽
Вставка сменная СК-6.004 для сопла круглого СК20
Оборудование для нанесения гальванического покрытия
от 441,32₽
Плиткорез ручной Кобальт 911-390 600х16ММ
Станки деревообрабатывающие специализированные
от 4860₽
Вал для применения в бумагоделательных, картоноделательных машинах, машинах текстильного пр-ва, агрегатах обработки проката, машинах для производства шифера, печатных и вырубных машинах металлический с полиуретановым покрытием (ОПК) ТУ 488-299.4-003-92 ФКП "Пермский пороховой завод"
Станки деревообрабатывающие прочие
Не указана
Станок комбинированный деревообрабатывающий Д300
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 356000₽
Станок заточной Кратон BG 14-14 для инструмента 413х280х320ММ 12.85КГ 2950ОБ/МИН 4 02 03 019
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 6550,74₽
Станок комбинированный лазерный деревообрабатывающий корпусный Elixmate NG 1060 W для обработки дерева, пластика, оргстекла, акрила, кожи и т.д. 80-90ВТ 220В 1.5КВТ 1000х600ММ 1430х950х1000ММ режим управления: микрошаговый двигатель, поддерживаемое ПО: CorelDRAW, AutoCAD и др, поддерживаемые форматы: CDR, AI, PLT, DXF, DWG, DST, BMP, интерфейс подключения: USB, LAN, охлаждение излучателя: водяное Jinan Elixmate Technology Solution Limited Китай
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 225700₽
Станок комбинированный деревообрабатывающий Энкор Корвет-323 для строгания, пиления, сверлениея, фрезерования 2200ВТ 220В 4000ОБ/МИН 1320х1080х1720ММ
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 140318,4₽
Спираль транспортера DMG MORI для станка 2415118
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Станок заточной RedVerg RD-3220BL 5017795
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
Не указана