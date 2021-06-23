Спецификация
Производство металлообрабатывающих станков
Характеристики
Технические характеристики№ Наименование Значение1 Питание сжатым газом, бар 3-62 Потребляемая мощность, кВт 1,13 Напряжение питания, В 220 ~4 Диаметр алмазной чашки, мм 2005 Крепежное отверстие, мм 516 Подача автоматическая7 Условия резания Сухие, влажные8 Максимальная длинна образца, мм 759 Максимальный диаметр образца, мм 5010 Частота вращения алмазной чашки, мин-1 280011 Длина, мм 85012 Ширина, мм 50013 Высота, мм 46014 Вес, кг 82
Регионы поставки
Самарская область, Тюменская область, Тверская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Краснодарский край