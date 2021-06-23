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    Главная / Торговый портал / Станки шлифовальные металлообрабатывающие / Станок шлифовальный Шлиф 1130ВТ 220В 50ММ 75ММ 850х500х460ММ 82КГ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок шлифовальный Шлиф 1130ВТ 220В 50ММ 75ММ 850х500х460ММ 82КГ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок шлифовальный Шлиф 1130ВТ 220В 50ММ 75ММ 850х500х460ММ 82КГ Россия- Станки шлифовальные металлообрабатывающие
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    Станок шлифовальный Шлиф 1130ВТ 220В 50ММ 75ММ 850х500х460ММ 82КГ Россия

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    Цена
    от 895000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ЭКОГЕОСПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      895000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      895000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Технические характеристики№ Наименование Значение1 Питание сжатым газом, бар 3-62 Потребляемая мощность, кВт 1,13 Напряжение питания, В 220 ~4 Диаметр алмазной чашки, мм 2005 Крепежное отверстие, мм 516 Подача автоматическая7 Условия резания Сухие, влажные8 Максимальная длинна образца, мм 759 Максимальный диаметр образца, мм 5010 Частота вращения алмазной чашки, мин-1 280011 Длина, мм 85012 Ширина, мм 50013 Высота, мм 46014 Вес, кг 82
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Самарская область, Тюменская область, Тверская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Краснодарский край
      Подробнее
      895000c НДС

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