Матрица для листогибочных прессов (станков) прямоугольник B-станция Thick Turret 2х10ММ, зазор 0.1ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 4029,3₽
Кассета для пластины 30ММ левая L175.32-3223-30 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 7200₽
Пуансон для листогибочных прессов (станков) прямоугольник C-станция Thick Turret 5х50ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 11474,16₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) прямоугольник D-станция Thick Turret 5х60ММ, зазор 0.2ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 15921,52₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ 5ММ, зазор 0.2ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 1752,25₽
Кассета для пластины 19ММ левая L177.32-3219-19 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 7200₽
Кассета для пластины 19ММ правая R177.32-3219-19 Max вылет (OHX)-35ММ ООО "ЭФСИ"
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 7200₽
Подставка для труб 300ММ высокая Ridgid VJ-99 56662 710-1320ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 10713,6₽
Фильтр тонкой очистки 1ФГМ 16-10 16МЕГАПА ТУ2.053.022 5228.030-90
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 7200₽
Фильтр тонкой очистки 2 ФГМ 32-10 32МЕГАПА ТУ2.053.022 5228.030-90
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 8694₽
Шпиндель в сборе 2А554
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 102280,8₽
Фильтр напорный 12-25К ДУ12ММ 32МЕГАПА ГОСТ 16026-80
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 7254₽